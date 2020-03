Theaters in Flevoland en Kampen rest van de maand dicht: ‘Behoorlijke tegenvaller’

Corona-update: Drastische maatrege­len, lege theaters en stille voetbalvel­den. En: meer dan 600 besmettin­gen

20:45 De nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in rap tempo op. Om alles overzichtelijk te houden zetten we de belangrijkste dingen op een rij. Met vandaag: het kabinet neemt drastische maatregelen. En: tal van evenementen, wedstrijden en bijeenkomsten afgelast.