Theaters in Kampen en Flevoland blijven ook na 1 juni dicht: ‘Open voor 30 man? Spielerei’

,,We blijven in juni sowieso gesloten, en het is ook maar de vraag of we in juli weer open gaan’’, zegt Maris. ,,Er zitten zoveel haken en ogen aan die anderhalvemeterregel, daarover wordt nu in de hele theaterbranche uitgebreid gesproken. Want hoe hou je die afstand op het toneel?’’ Ook is het nog maar de vraag of de bijbehorende bioscoop bij een verdere versoepeling per 1 juli, wel opengaat. ,,Dan mogen er honderd mensen in een zaal, maar wij hebben honderd stoelen. Met 1,5 meter afstand kunnen we ook geen 30 mensen kwijt. Nog even los van of er wel nieuwe filmtitels beschikbaar zijn.’’