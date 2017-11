Theatersamenwerking tussen Quintus en Ventura in Kampen

Van Agt over speech op BFO in Zwolle: 'Eervol'

2 november Oud-premier Dries van Agt werd gisteren geportretteerd in een Omroep Max-uitzending op NPO2. Aan de hand van de onderwerpen in zijn speech op het Bevrijdingsfestival Overijssel eerder dit jaar, werd zijn teleurstelling over het CDA-standpunt over onder meer milieu en vluchtelingen verduidelijkt.