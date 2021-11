Theologische Universiteit Kampen vindt onderkomen in Utrecht: ‘Belangrijk om te kunnen groeien’

Kamper zangeres Marloes van Ommen opent VN-actie om geweld tegen vrouwen te bestrijden: ‘Ik zat in zo’n situatie’

De Kamper zangeres en liedjesmaker Marloes van Ommen is vanmiddag één van de hoofdgasten tijdens de opening van Orange the World, in Breda. Daar is om 17.00 uur de aftrap van de Nederlandse editie van de jaarlijkse, wereldwijde VN-actie tegen geweld tegen vrouwen. Marloes zingt uit ervaring: vanaf haar 15de had ze te maken met mentaal en fysiek geweld. Ze hoopt te inspireren met haar themalied ‘Voor mij alleen’.

25 november