Theoloog Cees den Heyer (78) overleden na dramatisch verkeersongeluk in Kampen

Werkgroep wil meer harde afspraken over carbid­schie­ten in Kampen

11:29 Carbidschieten in Kampen lijkt steeds minder een spontaan feestje te worden. Volgens de ‘werkgroep jaarwisseling’ moet er minder uit de losse pols worden gedoogd en meer spelregels worden vastgelegd in een ‘allesomvattend document’. Ook zijn volgens de werkgroep hardere afspraken nodig over de handhaving. Want de vele uitzonderingen maken ‘het soms lastig om adequaat en geloofwaardig te handhaven’.