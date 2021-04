Theoloog Cees den Heyer uit Kampen zorgde voor commotie én werd op handen gedragen: ‘Hij haalde de Bijbel onder het stof vandaan’

,,Ik ben moegestreden. Kan het niet meer opbrengen me te verdedigen en wilde zeker niet als een brekebeen mijn loopbaan op de universiteit afmaken.” Dat zei Den Heyer in maart 2001 tegen een verslaggever van deze krant. De theoloog was niet alleen moe, maar ook opgelucht. Na lang wikken en wegen had hij besloten te stoppen als hoogleraar aan de Theologische Universiteit in Kampen.