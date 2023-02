Tij keert na jarenlange stilstand op Melmerpark: grote bouwmarkt komt naar het bedrijventerrein in Kampen

‘Sneaky’ besluit over winkels op industrie­ter­rein maakt Kamper onderne­mers boos

„We zijn d’r heel ongelukkig mee. En het is er ook heel sneaky doorheen gerold. Een uiterst ondoordacht besluit.” Het is meteen duidelijk: voorzitter Fré Helleman van Ondernemersvereniging Kampen (OVK) heeft geen goed woord over voor het besluit van het gemeentebestuur om meer detailhandel toe te staan op het bedrijventerrein Melmerpark. Veel winkeliers in de binnenstad zijn volgens hem zeer ongerust over het effect dat het zal hebben op hun handel.