Tijd dringt in zoektocht naar nieuwe locatie voedselbank Kampen

Nog voor het einde van het jaar moet Holtland met een voorstel bij de raad komen met een vervangende locatie voor de voedselbank, die nu nog in een pand aan de Zandbergstraat in IJsselmuiden zit. De locatie is in beeld voor nieuwbouw, het merendeel van de woningen is bestemd voor de woningbouwverenigingen. Die vrezen voor een vertraging van de bouw, zolang er geen nieuwe plek voor de voedselbank gevonden is.