Tijd dringt voor groen stadshart in Kampen

Kamper bedrijven halen mes van tafel in kwestie verkoop hbs voor één euro

30 maart De kans dat verkoop van de oude hbs in Kampen aan zorgreus IJsselheem via een rechtszaak wordt geblokkeerd is ietsje kleiner geworden. Drie Kamper bedrijven, Weever Groep, De Gilden Groep en Wezenberg, hadden een proces aangekondigd, maar in een ‘hartstikke goed’ gesprek met de gemeente is de meeste kou uit de lucht gehaald. „Wij willen onze eigen belangen wel aan de kant zetten, als de gemeente de marktconformiteit maar goed waarborgt”, zegt Jelle Weever.