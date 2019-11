Tijdelijke oplossing voor lekkende parkeergarage Buitenhaven Kampen

Verkeers­psy­cho­loog moet veiligheid N50 bestuderen, eenvoudige ingrepen moeten N-weg veiliger maken

11 november Verkeerspsychologen moeten gaan kijken naar de inrichting van de N50 tussen Ramspol en knooppunt Hattemerbroek en naar het gedrag van automobilisten op dat wegvak. Dat moet ideeën opleveren om de weg op korte termijn met eenvoudige ingrepen toch veiliger te maken. Dat is de inzet van de gemeente Noordoostpolder, nadat een poging om grotere of beter geplaatste matrixborden bij Kampen te krijgen is mislukt.