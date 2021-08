Tiny house-pioniers verkopen hun eerste huisje: ze gaan op reis en komen terug voor de tweede

Rechter veegt verzoek om vrijlating verdachte Kamper Pokémon­roof van tafel

10 augustus Een poging om de 30-jarige F. Al-A. uit Lelystad, die mogelijk betrokken was bij een overval in een woning in Kampen, op vrije voeten te krijgen is dinsdagmiddag voor de rechtbank in Zwolle mislukt. Bij de roofoverval, op 16 december vorig jaar, werden zeldzame Pokémonkaarten met een geschatte waarde van 48.000 euro buitgemaakt. De eigenaar werd door de overvallers uitgeschakeld door hem op te sluiten in een trapkast.