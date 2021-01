Tòch asbest vrijgekomen bij grote brand in Kampen

Druk op ziekenhui­zen in regio door corona naar ongekende hoogte: in Harderwijk geen bed meer vrij

29 december Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk ligt overvol door mensen met corona. Omdat er woensdagavond letterlijk geen vrij bed meer beschikbaar was, nam het ziekenhuis het draconische besluit om de deuren te sluiten tot morgenochtend 10.00 uur. St. Jansdal hoopt dat er direct in de ochtend coronapatiënten kunnen worden overgeplaatst waardoor er in de Harderwijk weer ruimte ontstaat.