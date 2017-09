Tóch hoop op herstel vervallen villa in Kampen

Mogelijk blijft de zwaar vervallen villa aan de Bovenhavenstraat tóch staan. Nog maar drie maanden geleden leek het lot bezegeld: het pand leek tegen de vlakte te gaan om in dezelfde stijl te worden herbouwd. Inmiddels is er een partij, Stichting Boei, die serieuze interesse heeft in het opknappen van de ooit zo statige woning.

Boei heeft een voorstel gedaan, maar het college heeft nog geen tijd gehad om dit te bestuderen. Bedoeling is dat de gemeenteraad over een maand de knoop doorhakt en besluit wat er gaat gebeuren: sloop en herbouw, in oude luister herstellen of iets anders.

Plannen

En daarmee sleept deze kwestie zich nóg langer voort. De afgelopen jaren zijn meerdere plannen behandeld voor de villa, maar er is nog niets gebeurd. Voor de zomer leek het op sloop uit te draaien, restauratie is simpelweg te duur. Op initiatief van D66 werd het besluit uitgesteld. Het zou plotseling veel te snel gaan, zo was er geen gelegenheid geweest voor betrokkenen om in te spreken.

Vervolgens eisten D66 en GroenLinks opheldering van het college over een aantal zaken. Vooral over de rol van aannemer Mateboer, de enige partij die bij de gemeente aan tafel zit. Uit de antwoorden van het college blijkt, zo vatte D66-raadslid Pascal Jacobs donderdagavond samen in de raad, 'dat de gemeente van Mateboer af kan en dat restauratie mogelijk is'.