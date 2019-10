Toch nieuw overleg over inrichting Flevoweg

Onmiddellijk nadat deze krant in augustus melding maakte van de plannen met de Flevoweg is de buurt in de pen geklommen. In een boze brief aan de gemeente Kampen hekelden omwonenden en bedrijven de bewering door verantwoordelijk wethouder Geert Meijering dat er intensief overleg was geweest met alle belanghebbenden. „Maar blijkbaar horen bewoners daar niet bij, want wij wisten van niets. Er is sprake van inspraakavonden, maar daarvan zijn wij niet op de hoogte gesteld. Wij hebben zelfs nooit een briefje gehad en zijn niet geïnformeerd”, aldus de briefschrijvers.