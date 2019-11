Toch nieuwe verkeerslichten op kruising Haatlanderdijk Kampen

Update VIA College in Kampen ontruimd na mogelijk gaslek: kinderen naar huis gestuurd

18:20 Het VIA College aan de Flevoweg in Kampen is vanochtend enige tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijke gaslekkage. De oorzaak daarvan is niet gevonden. De kinderen zijn uit voorzorg voor de rest van de dag naar huis gestuurd. ,,Wij nemen geen enkel risico met hen”, zegt de school.