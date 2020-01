Toch verkoopverbod van lachgas in horeca Kampen

Video Kampenaren maken zich zorgen over N50-verbreding: dubbele rijstroken, dubbele geluids­over­last?

30 januari Enkele tientallen Kampenaren kwamen woensdagavond af op de informatieavond van Rijkswaterstaat in het stadhuis over de verbreding van de N50 tussen de afslag Kampen en Kampen-Zuid. Die klus gaat in 2022 beginnen, moet in 2023 klaar zijn en kost zo’n 10 miljoen euro. Over de mogelijke vertraging van de verbreding maakten veel Kampenaren zich geen zorgen – wél over geluidsoverlast.