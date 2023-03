Toekomst strandpaviljoen nog onduidelijk, politiek ziet liever kleinere horecagelegenheid op Kamper stadsstrand

Paviljoen Hanzezicht in Kampen mag nu wél een overkap­ping bouwen

Het paviljoen Hanzezicht in Kampen mag nu toch een overkapping bouwen over het terras aan het water. Vorig jaar moesten de eigenaren die overkapping nog afbreken, op last van de gemeente, omdat daarvoor geen vergunning was afgegeven. „Wij en onze gasten zijn er erg blij mee.”