Toekomstplannen Bovenkerk in Kampen vertraagd door pandemie

Fietsroute­bord­jes­rel in Overijssel: ANWB beschul­digt provincie van vandalisme

15:40 Rond de bewegwijzeringsbordjes van de lange afstands-fietsroutes is in Overijssel een rel van formaat ontstaan. De provincie ondersteunt die nationale fietsroutes niet langer en laat de bordjes weghalen. De ANWB is furieus: ,,Hiermee dupeert de provincie heel veel recreatieve fietsers. Het is een vorm van vandalisme. Die borden moeten terug.’’