Toename verkeersdrukte in ‘s-Heerenbroek door afsluiting N50

Dorpsbelang en bewoners ondervinden een lichte toename van het (vracht) verkeer, wat vooral bij de verkeerslichten in ‘s-Heerenbroek te merken is. Doordat de overlast in de vakantieperiode valt wordt in ieder geval de jeugd van en naar basisschool Prinses Juliana ontzien. Het woon-werk verkeer Kampen - Zwolle is in deze vakantieperiode ook minder druk dan normaal.