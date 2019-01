Toerist betaalt 'eindelijk’ slaapbelasting in Kampen

Het is zover: toeristen die blijven slapen in Kampen betalen eindelijk belasting. Vijf vragen over deze slepende kwestie.

Hoe hoog is de toeristenbelasting?

Toeristen die in de gemeente Kampen overnachten betalen 1 euro belasting per nacht. De toeristenbelasting geldt voor iedere Kampenaar die een slaapplek aanbiedt aan een gast van buiten de gemeente. Denk aan hotels, bed & breakfasts en campings. De eigenaren registreren het aantal overnachtingen en doen een keer per jaar aangifte bij de gemeente. Het registreren is vanaf dit jaar verplicht, de eerste betaling is begin 2020.

Geldt deze regeling ook voor een vaste sta- of ligplaats?

Niet direct. Het is mogelijk om een aparte afspraak te maken met de gemeente. Met een aparte afspraak kan de administratieve last beperkt worden en betaalde de ondernemer een vast bedrag op basis van 130 overnachtingen per jaar. De afspraak geldt drie jaar, maar kan tussentijds worden gewijzigd.

Wat levert de belasting jaarlijks op?

De opbrengst wordt geschat op 38.000 euro.

Waarom is het innen van toeristenbelasting nodig?

Kampen heeft toeristen veel te bieden. Denk aan de historische binnenstad, met al zijn monumenten. Het onderhoud kost geld. Het plan is om de opbrengst van de toeristenbelasting te investeren in de toeristische sector van Kampen. Opvallend genoeg is Kampen een van de laatste gemeenten in Nederland die de slaapbelasting invoert.

Er was toch veel gedoe om de invoering?