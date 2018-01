Toeristenbelasting Kampen levert meer vragen dan euro's op

Heel veel vragen en irritaties. Dat levert de invoering van de toeristenbelasting in Kampen op. Per 1 januari moet 1 euro per nacht per persoon worden geheven.

Over de invoering van de belasting besloot de gemeente Kampen eind december. Maar de praktische uitvoering wordt pas donderdagavond met ondernemers gedeeld. Lang niet alle eigenaren van overnachtingsplekken in Kampen hebben een uitnodiging gekregen voor die ondernemersavond.

Lees ook Kampen voert toeristenbelasting in Lees meer

Onduidelijk

Duidelijk is dat de invoering niet van een leien dakje gaat. ,,Ik zet gewoon een potje op de balie neer'', overdenkt Rudi Vinke, eigenaar van camping Seveningen. ,,Dan gooi ik het toeristengeld daarin. Want mensen moeten wel weten dat de gemeente Kampen het doet.''

Herman Wessels, eigenaar van hotel Van Dijk, nodigde wethouder Geert Meijering uit om samen met de collega's van het Boetiek Hotel de toeristenbelasting te bespreken. ,,We hebben anderhalf uur zitten kletsen, maar in principe zijn we niks verder. Er is niks duidelijk.''

Kort dag

Wessels heft de toeristenbelasting voorlopig nog niet. Bed & Breakfast De Stadsboerderij aan de Groenestraat doet dat al wel. ,,Ik zal wel moeten'', verzucht Fem Schutte. Niet dat zij of haar gasten er erg bezwaar tegen hebben, maar het tijdstip was erg ongelukkig. ,,De 29ste december kregen we een brief, 1 januari moest het ingaan. Dat betekende dat wij al die mensen die al geboekt hadden voor 2018 een mail moesten sturen.''