Toestaan zonneparken tussen de witlof en paprika's in de Koekoekspolder goede en ‘broodnodige’ stap voor Kampen

Kampen wil in principe meewerken aan de aanleg van vier zonneparken in het tuindersgebied, drie aan de Hagedoornweg en een park aan de Hartogsweg. Samen goed voor 30,9 hectare aan zonneparken. ,,Als lokale partij zijn wij betrokken bij de inbreiding van zonneparken in de gemeente Kampen. Vorig jaar is een energietop gehouden, dit besluit volgt daarop. Met het besluit van het college kunnen we concreet aan de slag met het uitwerken van verdere plannen’’, zegt De Ruiter. Het bedrijf is als kartrekker bij twee initiatieven in de Koekoekspolder betrokken. Daarnaast ontwikkelt Zonnegilde ook eigen zonneparklocaties in het tuindersgebied.