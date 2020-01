Toneelstuk als eerbetoon aan Sientje, Gerrit Jan en Aaltje uit Kampen

Eind goed al goed gaat dit keer niet op voor het stuk dat de Kleine Komedie eenmalig opvoert. Sientje Elzas is verraden en werd via kamp Westerbork afgevoerd naar Auschwitz. Daar sterft ze begin 1944 in de gaskamer. Haar verhaal is het waard om verteld te worden, zegt Bert Vreugdenhil, een van de schrijvers en regisseurs van het toneelstuk Sientje Elzas, Kampen in oorlogstijd. ,,We willen ook het verhaal vertellen van de familie waar ze was ondergedoken. Een kinderloos echtpaar dat plotsklaps een joods meisje uit Amsterdam kreeg. Hoe gingen ze daar mee om? Wat waren hun afwegingen? Hoe was het voor hen ineens een kind in huis te hebben. Je moet wel heel veel lef hebben om te doen wat zij hebben gedaan.’’