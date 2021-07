Tot B&B verbouwde schaftkeet hoeft nog niet weg uit Kamper achtertuin

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Oost-Nederland ziet coronabe­smet­tin­gen licht stijgen, Urk staat in bijzonder rijtje

21 juli Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland is in het afgelopen etmaal iets toegenomen. Vandaag zijn er 534 coronagevallen vastgesteld, gisteren waren dat er nog 455. Rijssen-Holten, Raalte en Brummen hebben relatief de meeste besmettingen, Urk springt er weer in positieve zin uit met nul besmettingen.