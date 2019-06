Touringcar van Connexxion volledig uitgebrand in Kampen: ‘We hebben geen idee wat er is gebeurd’

Toen de brandweer rond twee uur vannacht aankwam, bleek de bus al niet meer te redden. De politie doet momenteel onderzoek, er wordt gekeken of er sprake is van brandstichting. Zowel de politie als de Veiligheidsregio IJsselland hebben geen verdere informatie over wat de oorzaak van de brand zou kunnen zijn.

Schoolreisje

De bus in kwestie was pas een half jaartje oud. Het bedrijf werd vannacht gebeld door de politie met de melding dat de bus was uitgebrand. ,,We zijn er meteen naartoe gegaan’', zegt directeur Cees Hage van Connexxion. De bus stond geparkeerd op een openbare parkeerplaats op de Rolklaver. ,,De chauffeur woont daar in de buurt.’’ Er stonden voor vandaag meerdere ritten gepland met de touringcar. Waaronder een schoolreisje van een basisschool elders in het land. Hage: ,,We hebben alles met andere bussen kunnen opvangen.’’