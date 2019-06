Touringcar van Connexxion volledig uitgebrand in Kampen

Kampen stapt naar rechter in zaak op zieke heiers: gemeente hoopt onder schade­claim uit te komen

8:00 De gemeente Kampen stapt definitief naar de rechter in de zaak over het heien in de vervuilde grond van de parkeergarage Buitenhaven. Drie heiers werden ziek in december 2016. Kampen vindt dat zij de arbo-wet niet heeft overtreden, zoals de Inspectie SZW oordeelde. De gemeente hoopt onder een schadeclaim van 347.000 euro uit te komen.