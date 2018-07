Tourist Info Kampen mag vlag niet aan de straat zetten

Vanaf zijn vakantieadres laat Tourist Info-voorzitter Jan Troost weten dat de vlaggen er inderdaad niet mogen staan. ,,Een communicatiestoornis. We hebben er zelf bijgezeten toen er met andere ondernemers en met de gemeente afspraken werden gemaakt over het straatbeeld in dit deel van de Oudestraat. Beachvlaggen zijn volgens die afspraken niet toegestaan."

Uitzondering

Toekomst

Voor de toekomst zet Troost dan ook in op andere verwijzingen voor de toeristen dan alleen de nu verboden beachvlaggen. ,,We willen straks ook in de omgeving van het station en de stadsbrug werken aan een verwijzing naar ons punt in de Stadskazerne. En we zijn met de gemeente in overleg over de plaatsing van een bord in de parkeergarage bij de Bovenhaven die straks klaar moet zijn."