Trailerbouwer Broshuis Kampen alsnog veroordeeld voor dodelijk ongeval

Trailerbouwer Broshuis in Kampen is door het Gerechtshof in Arnhem in hoger beroep alsnog veroordeeld tot een boete van 50.000 euro vanwege een bedrijfsongeval in maart 2016. Daarbij kwam een 29-jarige werknemer van het bedrijf om het leven. Hij raakte bekneld onder de nek van een oplegger.

In september vorig jaar werd het bedrijf door de rechtbank Overijssel vrijgesproken. De officier van justitie is daartegen in hoger beroep gegaan. Met als resultaat dat het eerdere vonnis is vernietigd omdat het hof tot een heel ander oordeel komt.

Ondeugdelijk

Volgens het hof valt het Broshuis te verwijten dat het bedrijf zijn trailers had voorzien van een ondeugdelijke borgingsconstructie. Deze moest voorkomen dat de nek naar de grond kon zakken wanneer de trailer was afgekoppeld van de trekker. Ruwbouwers van het bedrijf konden de borging naar eigen inzicht in elkaar lassen; er waren volgens het hof ‘geen tekeningen of berekeningen’ gemaakt van de constructie.

Vastgesteld is dat de borgingsconstructie te zwak was. Na het dodelijke ongeval heeft het bedrijf alsnog berekeningen laten uitvoeren en tekeningen gemaakt. Via een terugroepactie zijn trailers achteraf aangepast.

Steunconstructie

De trailer die de 29-jarige werknemer noodlottig werd, was aangeboden voor reparatie. Daarbij is de nek gestut, maar die steunconstructie was weggehaald om een nieuw onderdeel te kunnen installeren. Daarvoor moest de nek namelijk omlaag worden gebracht. Na het weghalen van de stut zag de omgekomen medewerker nog gereedschappen onder de nek liggen. Die wilde hij weghalen. Terwijl hij zich onder de nek bevond, viel die met een klap naar beneden.

Volgens het hof is niet bewezen dat het bedrijf vooraf wist dat werken aan opleggers met de ondeugdelijke borgingsconstructie levensgevaar kon opleveren. „Daarbij acht het hof het onder meer van belang dat verdachte de instructie aan haar werknemers heeft gegeven dat zij niet onder de nek moesten komen als er geen stut onder de nek is geplaatst”, zo staat in het vonnis. Van opzet is daarmee geen sprake, meent het hof, maar het bedrijf had wel ‘redelijkerwijs moeten weten’ dat de constructie gevaar opleverde. Ook omdat daar in 2012 al vanaf de werkvloer voor was gewaarschuwd.

Zorgplicht

„Verdachte heeft zich als werkgever schuldig gemaakt aan het verrichten dan wel nalaten van handelingen waardoor levensgevaar of ernstige schade aan haar werknemers is ontstaan”, concludeert het hof. Daarmee is het bedrijf volgens het hof ‘tekortgeschoten in de op haar rustende zorgplicht ter bescherming van de gezondheid en het welzijn van haar werknemers’.