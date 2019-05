Trailerbouwer Broshuis uit Kampen sleept mega-order voor Amerikaanse defensie in de wacht

Jonge bestuurder raast met 128 kilometer per uur door IJsselmui­den

9:54 Een beginnend bestuurder in IJsselmuiden beleefde geen fijne Hemelvaartsdag. De 19-jarige man raasde met 128 kilometer per uur over de Hagedoornweg in IJsselmuiden. Hij moest zijn rijbewijs inleveren omdat op deze weg een maximum snelheid van 60 kilometer per uur geldt.