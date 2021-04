Trap van woongebouw in Kampen stort in: geen gewonden, wel grote schade

Restvac­cins gaan naar mensen die ‘officieel’ nog niet aan de beurt zijn: ‘Maar niet zomaar naar familie’

31 maart Restvaccins verdwijnen bij grote zorgorganisaties in Oost-Nederland in de armen van medewerkers of patiënten die volgens de officiële landelijke vaccinatieplanning nog niet aan de beurt zijn. Niet om het systeem te dwarsbomen, maar om geen druppel te verspillen. ,,In die eerste ronde had het RIVM nog geen spilprotocol”, zegt Annemieke Verburg, bestuurssecretaris van Woonzorg Flevoland.