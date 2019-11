Traumaheli naar bedrijfsongeval in de Koekoekspolder bij IJsselmuiden

Steeds vaker belanden fietsers en wandelaars op de snelweg, A28 is regionaal koploper met 202 gevallen

6:30 Het aantal fietsers, wandelaars en mensen in een gehandicaptenvoertuig op de snelweg is in vijf jaar tijd meer dan verdubbeld. In 2014 noteerde Rijkswaterstaat ongeveer 1402 gevallen van ‘ongeoorloofde personen op de snelweg’, vorig jaar waren dat er al 3177. In deze regio noteerde de A28 tussen Amersfoort en Zwolle de meeste gevallen in vijf jaar tijd: 202.