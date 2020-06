Traumaheli onderweg na ongeval met fietser en vrachtwagen in Kampen

video Kunnen alle negen klokken in de Boventoren van Kampen weer veilig tegelijk luiden?

18 juni ‘Bong, bong, bong’. Na vijf jaar stilte luidden vandaag alle 9 klokken van de Boventoren in Kampen tegelijk. Een geluid dat normaal gesproken alleen bij speciale gebeurtenissen als Bevrijdingsdag over de Hanzestad rolt, maar vandaag vanwege metingen aan de gerestaureerde toren even weer te horen was. ,,Bijna emotioneel om te horen’’, vindt Jan Quintus Zwart van de Bovenkerk. ,,Buurtbewoners kwamen buiten kijken en ik kreeg meerdere telefoontjes.’’