Traumahelikopter opgeroepen voor incident op industrieterrein in Kampen

Celstraf voor fraude bij melkfa­briek Lyempf Kampen

14:52 De 69-jarige oud-directeur van melkfabriek Lyempf uit Kampen is veroordeeld tot twee jaar cel wegens valsheid in geschrifte. Hij meldde de accountant van het bedrijf dat hij 12,4 miljoen had overgemaakt, terwijl dat niet zo was.