Treincontroleur voorkomt dat zwartrijder zichzelf wurgt met tiewrap

De man werd even voor 20.00 uur betrapt op zwartrijden op het traject Zwolle-Kampen. Nadat hem was verteld dat de politie zou worden gebeld, riep de zwartrijder iets in de trant van 'vermoord me maar', zegt getuige Robbert-Jan Plaizier uit Emmeloord. Enkele tellen later had de man een tiewrap om zijn hals zitten die hij stevig aantrok.