Trekvaartzone IJsselmuiden beste openbare ruimte van Nederland

De Trekvaartzone is een natuuroase en ligt in de nieuwbouwwijk Het Meer in IJsselmuiden. Het gebied werd in april 2019 geopend door burgemeester Bort Koelewijn. In de Trekvaartzone staan natuurontwikkeling en recreatief gebruik voorop. Voorheen werd een wandeling door het gebied verhinderd door de relatief slechte toegankelijkheid van het terrein. Met het nieuwe ontwerp is het mogelijk gemaakt een ommetje te maken langs de verschillende kenmerken van het gebied, en kunnen kinderen er nu volop spelen.