Trekvaartzone IJsselmuiden weer in beeld voor landschapsprijs

De Trekvaartzone in IJsselmuiden is genomineerd voor de Landschapsprijs van Overijssel. Volgens Landschap Overijssel zet het project maximaal in op biodiversiteit, cultuurhistorie en beleving van het landschap in een stedelijke setting. Bewoners zijn bovendien betrokken, stelt de stichting. ,,En de gemeente steekt haar nek uit.’’

De Trekvaartzone won eerder dit jaar al de landelijke prijs voor beste project in de openbare ruimte. Het gebied is een natuuroase tussen de Trekvaart en nieuwbouwwijk Het Meer in IJsselmuiden. Voor de ontwikkeling daarvan was wandelen al lastig in dit gebied, nu kan er gemakkelijk een mooi ommetje worden gemaakt langs de mooie kanten van de zone en krijgen kinderen er alle ruimte om te spelen. Burgemeester Bort Koelewijn verrichte april dit jaar de officiële opening. Bij de landelijke prijs voor openbare ruimte liet de Trekvaartzone 28 andere initiatieven achter zich uit heel Nederland.

Een vakjury bepaalt voor zestig procent wie de prijs krijgt. Het publiek kan ook meestemmen voor de uitslag. Stemmen kan tot 27 september via de website van Landschap Overijssel. Op 17 oktober wordt bekend gemaakt wie de prijs krijgt. De prijs bestaat uit een lindeboom en een bedrag van 2500 euro, beschikbaar gesteld door de Nationale Postcodeloterij.

Concurrentie

De concurrentie komt uit de gemeenten Hellendoorn en de Hof van Twente. Het project Gagelmansven is een eeuwenoud stuifduincomplex in Hellendoorn dat door vrijwilligers wordt onderhouden. Door verwijdering van bepaalde soorten struiken zijn de afgelopen jaren allerlei planten en insecten terug gekomen in het gebied. Een voorbeeld van een project dat overal mogelijk is, stelt Landschap Overijssel. Via Bees are Few proberen negen partijen met bewoners uit de Hof van Twente bijensterfte tegen te gaan in de Hazendam bij de Regge. Speciaal aangelegde bloemenweides zijn inmiddels een volwaardige bijentuin geworden, ‘een feel good-project met een slimme koppeling tussen soort en leefgebied.’’

Dertiende keer

Landschap Overijssel reikt de prijs voor de dertiende keer uit. De prijs is nog altijd hard nodig, stelt de stichting in een persbericht. ,,We zien dat gemeenten vanwege financiële druk keuzes moeten maken en het landschap dan snel op de achtergrond raakt’’, stelt Eibert Jongsma van Landschap Overijssel in een persverklaring. ,,Het blijft dus belangrijk dat we erkenning bieden aan gemeenten én inwoners die zich inzetten voor het landschap. De prijs is bedoeld als stimulans voor gemeenten die het goed doen als het gaat om behoud, beheer en ontwikkeling van het landschap.’’