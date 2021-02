Triade bouwt 24 zorgappartementen in Kampen

Ook in deze studenten­ka­mer in Kampen staan bierkrat­ten, maar deze jongens willen dominee worden: ‘Jezus dronk ook gewoon’

21 februari Meerdere deurbellen, bierkratjes die fungeren als bijzettafels en oude leren banken. De ‘studentenkast’ aan de Broederweg in Kampen wijkt op het oog niet af van een willekeurig studentenhuis in Nederland. Maar in dit huis, op een steenworp afstand van de ‘domineesfabriek', wonen enkel studenten van de Theologische Universiteit. Bewoners Ben, Simon en (inmiddels ex-) huisgenoot Martin, geven in de EO- docu ‘De jongens van de Broederweg’ een inkijkje in hun studentenleven, hun keuze voor een opleiding tot predikant en hun zoektocht naar antwoorden.