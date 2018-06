Trike in vlammen op in IJsselmuiden, niet in toertocht met LiveLife

Video Schok­kerstel na 16 jaar 'thuis' in Brunnepe

26 juni Met vereende krachten is dinsdagochtend het Schokkerstel weer naar 'huis' gebracht. De plek op de IJsselkade in Kampen stuitte nazaten tegen de borst. Nu staat het beeld honderd meter verderop, in thuisbasis Brunnepe.