Troetelboom van Andries en Jattie gestolen, net nu er na 45 jaar sinaasappels aan komen

VideoDe Schapensteeg ziet er net iets minder fleurig uit nu het sinaasappelboompje van Andries en Jattie Enkelaar, vermoedelijk in de nacht van zondag op maandag, is gestolen. En dat dan net nu de manshoge boom voor het eerst sinds hun verhuizing vanuit Amersfoort, vijf jaar geleden, weer eens vruchten draagt. „Het was onze troetelboom”, zegt Andries.

Zijn echtgenote Jattie ontdekte de diefstal maandagochtend rond een uur of acht. En dat deed zeer, vertelt Enkelaar. „We verzorgden de boom al bijna 45 jaar. We krijgen hem van vrienden toen we in 1975 van Utrecht naar Amersfoort verhuisden. Toen we naar Kampen verhuisden was het boompje zo’n beetje het enige dat we meegenomen hebben, samen met een paar meubeltjes. Het was dus wel ons kindje.”

„Hij had net van die kleine, nog groene sinaasappeltjes. Dat gebeurt niet veel”, zegt echtgenote Jattie. „Komt door de warme zomer van afgelopen jaar.”

Volledig scherm Daar stond ’ie ongeveer, het 50 jaar oude sinaasappelboompje van Andries en Jattie Enkelaar in de Schapensteeg in Kampen. © Foto Freddy Schinkel

Enige schroom om aangifte te doen had Enkelaar wel. „Ik snap best dat de politie er niet 20 man op zet om dit uit te zoeken. Dat zou ik ook niet willen. Maar omdat het toch een stukje emotie was wilde ik er melding van doen bij de politie. De agenten vonden het een bijzonder verhaal en waren zeer bereid een aangifte op te nemen.”

Getuigen gezocht

Via Facebook heeft de Kamper politie inmiddels getuigen verzocht zich te melden. De dader moet in ieder geval gespierd zijn geweest en een transportmiddel bij de hand hebben gehad. Enkelaar: „Met pot woog de boom denk ik wel zo’n 45 kilo. Ik kon hem in ieder geval in m’n eentje niet meer tillen.”

Gelukkig