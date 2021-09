Trottoir voor huis van Bert en Riny in Kampen knalt met enorme steekvlam uit elkaar

Kamper nieuwbouw­wijk Onderdijks moet nog zeker drie jaar wachten op gymzaal

14 september Het gaat nog tot zeker eind 2024 duren voordat er gesport kan worden in een gymzaal in de wijk Onderdijks in Kampen. Op de enige plek in de wijk waar een gymnastieklokaal gebouwd mag worden, staan nu noodlokalen van kinderopvang Prokino. De gemeente onderzoekt nu of de nieuwbouw van de gymzaal gecombineerd kan worden met ruimte voor kinderopvang.