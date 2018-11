Tuinder Otten is vertrouwen kwijt na drie missers van gemeente Kampen

Aanleg glasvezel op Noord-Veluwe en buitenge­bied Kampen begonnen

10:14 Met een eerste schop in de grond in Doornspijk is Glasvezel Buitenaf vandaag begonnen met de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van de Noord-Veluwe en Kampen (ten zuiden van de stad).