Tulpenpracht tussen Kampen en Dronten van korte duur

Corona-vraag en aanbod komen samen bij hulplijn in Kampen

1 april ,,Eigenlijk mogen we best trots zijn op al die sociale initiatieven die we in Kampen al hebben’', vindt Janita Tabak als vrijwilliger bij de Corona Hulplijn van Welzijn Kampen. De hulplijn is ingezet door Welzijn, in samenwerking met de gemeente en stichting De Kern, als vraagbaak voor mensen die vragen of problemen hebben met de corona-crisis.