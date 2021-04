Twaalf inwoners van Kampen Koninklijk onderscheiden

LINTJESREGEN 2021Twaalf inwoners van de gemeente Kampen zijn vandaag beloond met een lintje voor hun inzet voor de samenleving. Acht mannen en drie vrouwen zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau, Pieter Treep is onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje - Nassau.

Het uitdelen van de lintjes ging, ondanks de beperkingen vanwege het coronavirus, niet geruisloos voorbij. De gedecoreerden ontvingen vanochtend een ontbijt van de gemeente, waarna burgemeester Bort Koelewijn de ontvangers van het lintje opbelde.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Pieter Treep (62) uit Kampen was lange tijd actief binnen de lokale, regionale en landelijke politiek voor het CDA, onder andere als raadslid en wethouder in de gemeente Kampen en bestuurslid bij het Waterschap. Treep zet zich al jaren in voor korfbal en vervult verschillende voorzittersfuncties, onder andere van de Stichting Kamper Struikelstenen.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Henk van den Belt (67) uit Grafhorst is 38 jaar kerkorganist van de Oud Gereformeerde Gemeente en onderhoudt de tuin van de kerk. Wekelijks vangt zijn gezin een cliënt van Abdullam Gehandicaptenzorg Muiderheim op en 21 jaar lang was hij penningmeester van basisschool ‘Het Visnet’.

Greetje Gnodde (67) uit Kampen is vrijwilliger binnen de Eudokiakerk te Kampen en avondgastvrouw bij verzorgingstehuis de Amandelboom. Sinds 2010 is ze penningmeester van de SCB, een stichting die diaconale projecten van de Hongaars Gereformeerde kerk in Roemenië ondersteunt. Ook werkt ze bij de voedselbank en bij Waypoint.

Herman Harder (65) uit Wilsum is sinds 1994 directeur van het SNS Historisch Centrum en beheerder van het Frans Walkate Archief waar hij de collectie van de Nuts spaarbank en de uitgifte van de Kamper Almanak heeft behouden. Ook is hij betrokken bij de Stichting WegVanKunst, lid van de natuurvereniging IJsseldelta en voorzitter van het Nutsdepartement.

Tjibbe Hennephof (73) uit Kampen was van 1994 tot oktober 2019 voorzitter van de Stichting tot behoud Kamper Botter, die Kamper visserijvaartuigen zoals botters en punters herstelt en in ere houdt als cultureel erfgoed en ‘varende monumenten’ van de stad. Jaarlijks organiseert deze stichting de Oostwalbotterwedstrijd.

Gerrit Kamphof, (82) uit IJsselmuiden is sinds 2005 ambtsdrager in de Hervormde gemeente ‘De Hoeksteen’, geeft rondleidingen in De Stadsboerderij en was bestuurslid van onder andere de stichting Kampereiland, CDA Kampen en de Regioraad Zwolle van Coberco en adviseur voor het zendingsproject Halma Hera in Indonesië.

Kor Koers (61) uit Kampen zette zich 24 jaar in voor Stichting Ons Erf, en speelde een rol bij de totstandkoming. Binnen de Hervormde gemeente Kampereiland was hij actief als diaken en voorzitter van de Kerkenraad, zamelde met ‘Kampereiland helpt’ in voor projecten in Roemenië en was actief voor IJsclub Wintervreugd en Oranjevereniging Kampereiland.

Dik Koster (74) uit Kampen zette zich in voor gymvereniging CGVU, korfbalvereniging Wit-Blauw, en gymvereniging Wilhelmina (tot op heden), waar hij 25 jaar actief was als hoofdtrainer. Daarnaast was Koster beheerder van Sporthal De Reeve, timmerman bij het bouwen van decors en organisator bij de jaarlijkse uitvoeringen en is nu bestuurslid in de Kamper Sportraad.

Aart Mateboer (57) uit Kampen is tenor in het Groot Omroepkoor, zangpedagoog, dirigent en organisator van het jaarlijkse muzikale evenement Scratch Kampen. Ook is hij betrokken bij de Cantatediensten in de Burgwal. In het verleden was Mateboer actief binnen de Nederlands Gereformeerde Kerk te Kampen.

Jurrien Plender (68) uit Kamperveen zette zich in voor de gemeenschap in Kamperveen en Pacureni (Roemenië). Vanaf 1998 is hij lid van verschillende besturen, commissies en de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Kamperveen, actief als bezoekheer bij ‘De Herberg’ in Zwolle, bestuurslid en voorzitter van koor ‘Door Eendracht Verbonden. Ook zat hij in het bestuur van basisschool De Zaaier in Kamperveen.

Diny Schrijver – Boer (63) uit IJsselmuiden was vrijwilliger bij de Maarlenhof. In 2005 begon zij als facilitair medewerker, en schonk later als vrijwilliger koffie. Ook is ze bestuurslid bij Zangvereniging Deborah en Barak van de Hersteld Hervormde gemeente ‘De Wijngaard’ en was actief bij Stichting Bonisa en bezoekdame namens de Nederlandse Patiëntenvereniging.

Grietje van de Wetering - Riezebos (84) uit IJsselmuiden is vrijwilliger bij De Maarlenhof en kerkelijk vrijwilliger. Ook zet ze zich in voor de werkgroep Naastenhulp van de Gereformeerde Gemeente Kampen en vertelt in het hele land oorlogsverhalen aan kinderen. Ze gaf rondleidingen op de Museumboerderij en was ledenwerver voor de Nederlandse Patiëntenvereniging.

