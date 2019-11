Twee aanhoudingen na diefstal bij Kamper Jachthoorn Korps

Even voor middernacht kreeg de politie een melding van een verdachte situatie. ,,In een tuin van een woning troffen collega’s twee verdachten aan die kort voor de melding gezien waren bij sportpark De Maten. Toen is het collega’s niet gelukt de mannen staande te houden’’, meldt woordvoerder Marèl van Steenbergen.

Met de hulp van een politiehond werden er even later toch twee personen aangetroffen en uiteindelijk aangehouden. ,,Zij hadden enkele grote tassen bij zich met vermoedelijk goederen die gestolen waren. Bijvoorbeeld gereedschap’’, aldus de politiewoordvoerder. De twee mannen van 26 en 29 jaar, beiden uit Kampen afkomstig, zitten nog vast. De officier van justitie zal daarover een besluit nemen.

Gereedschap

Secretaris Johan van Schaik van de Kamper Jachthoorn Korps bevestigt de inbraak. ,,Er is veel schade, met name aan de deuren. We zijn nog aan het inventariseren wat we missen. De instrumenten staan er in ieder geval nog, voor zover ik nu weet.’’