Twee aanhoudingen op Urk voor afsteken vuurwerk

Bezwaar­schrif­ten­com­mis­sie: vergunning strandpa­vil­joen Kampen is onrechtma­tig

Het besluit om voor twee jaar een omgevingsvergunning te verlenen voor een strandpaviljoen langs de IJssel bij Kampen, is onzorgvuldig tot stand gekomen. En daarom is het onrechtmatig. Dat zegt de bezwaarschriftencommissie in een reactie op bezwaren van omwonenden.

9 november