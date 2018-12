Twee Amateur Musical Awards voor Kamper productie

Kampen blijft in onzeker­heid na kapitale mislukking met bouwgrond

10 december Het grondbankdossier over een mislukt experiment met grondexploitaties in Kampen sleept zich voort. Na twee jaar is het nog altijd onduidelijk of er sprake is van staatssteun bij de afwikkeling tussen de gemeente en een consortium van projectontwikkelaars. In het afgelopen jaar zijn tienduizenden euro's uitgegeven aan advieskosten, stelt wethouder Albert Holtland.