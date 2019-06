Twee bruggen IJsselmuiden dicht voor zwaar verkeer

Impressies Plannen voor vakantie­park ‘klein Giethoorn’ aan het Dronter­meer bij Kampen

8 juni Huisjes tussen het riet en bevaarbare sloten. Het is de toekomst van het recreatiegebied Roggebotsluis aan het Drontermeer bij Kampen. Wat tot 1 januari nog een camping was, wordt over ruim twee jaar een bungalowpark.