Twee bruggen IJsselmuiden dicht voort zwaar verkeer

Onderwijs­in­spec­tie positief over nieuwe koers Landstede, havo Ichthus Kampen krijgt onvoldoen­de

6:00 De koerswijziging bij onderwijsgroep Landstede heeft resultaat gehad. De financiën zijn op orde en het bestuur weet waar de risico's zitten en zorgt voor verbeteringen in het onderwijs als dat nodig is. Wel moet Landstede werken aan de verbetering van enkele mbo-opleidingen en de havo-afdeling van het Ichthus in Kampen.