Twee fietsendieven aangehouden in Kampen

Opruimen na natste Kerst in Oud Kampen ooit

5 januari Nog één keer stijgt Rapunzel op. Deze keer niet op eigen kracht, zoals tijdens Kerst in Oud Kampen in de Buiten Nieuwstraat, maar wel met behulp van een liftje. ,,Hebben onze vrijwilligers een paar jaar geleden zelf gemaakt’', wijst artistiek leider jan Liefting van Kerst in Oud Kampen niet zonder trots op het gat in het plafond. ,,Voor die tijd moest alles via een trappetje naar de zolder.’'