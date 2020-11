Twee incidenten kort achter elkaar in Boven Nieuwstraat in Kampen berusten ‘op puur toeval’

Vuurwerk­ver­bod niet automa­tisch het einde voor carbid­schie­ten in Kampen

11 november Een eenmalig landelijk vuurwerkverbod betekent niet automatisch dat dan ook het melkbusschieten in Kampen van de baan is. Dat zegt burgemeester Bort Koelewijn in antwoord op vragen van de Stentor. „Carbid is geen vuurwerk, dat is ook juridisch zo”, zegt Koelewijn, die er op wijst dat de gemeente dit zelf kan beslissen.